[속보] 3차조사 이진숙 “경찰, 권력 도구로 사용될수 있겠다 싶어”
경찰이 공직선거법 위반 혐의를 받는 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 3차 조사를 27일 진행하고 있다. 지난 4일 석방 후 23일 만이다.
이 전 위원장은 “경찰이 권력의 도구로 사용될 수도 있겠단 생각을 했다”고 비판했다.
서울 영등포경찰서는 이날 오후 1시 이 전 위원장을 피의자 신분으로 소환했다.
이 전 위원장은 조사 전 기자들과 만나 “2~3평 되는 영등포서 유치장에서 2박 3일을 지내고 보니 경찰이 권력의 도구로 사용될 수 있겠다, 정말 위험하다는 생각을 했다”고 밝혔다.
이 전 위원장은 이어 “저 같은 사람한테 일어날 수 있는 일은 자유시민 모두에게 또 누구에게나 일어날 수 있는 일”이라고 덧붙였다.
이 전 위원장은 또 이재명 대통령 대장동 사건 변호사 조원철 법제처장의 “이 대통령 파기환송심 무죄” 발언이나, 최상목 전 경제부총리에게 제기된 직무유기 혐의에 대해 비판적인 의견도 냈다.
일부 보수단체는 경찰서 앞에서 이 전 위원장 응원 집회를 열었는데, 이 전 위원장은 이들과 악수하며 “자유 애국 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.
이 전 위원장은 지난해 9∼10월과 올해 3∼4월 보수 성향 유튜브 등을 통해 정치적으로 편향된 발언을 하거나 사전 선거운동을 한 혐의(공직선거법·국가공무원법 위반)로 지난 2일 자택에서 체포됐다.
이 전 위원장은 구금 상태로 조사를 두 차례 받았으며, 지난 4일 체포적부심사를 거쳐 법원 명령으로 석방됐다.
이 전 위원장 체포를 둘러싼 논란이 계속되는 상황에서 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 정례 기자간담회에서 체포는 적법했다고 말했다.
박 본부장은 “이 전 위원장이 출석 요구에 3회 불응해 체포영장을 신청했는데, 검찰의 보완 수사 요구가 있어 다시 출석 요구를 4, 5, 6회까지 진행했다”고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
