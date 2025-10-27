시사 전체기사

이 대통령, 중국 리창 총리와 악수

입력:2025-10-27 13:07
이재명 대통령과 중국 리창 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에서 인사하고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

