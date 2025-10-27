캄보디아 스캠범죄 대응 ‘코리아전담반’ 11월 가동키로
한-아세안(ASEAN) 정상회의 참석을 위해 말레이시아를 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 하고 한국인을 대상으로 하는 스캠범죄 등에 대응하는 ‘코리아 전담반’을 운영하기로 했다.
강유정 대통령실 대변인은 쿠알라룸푸르 현지에 마련된 프레스센터에서 “양국이 한국인 대상 범죄 태스크포스를 11월부터 가동하기로 했고 그 명칭은 ‘코리아 전담반’으로 정했다”고 밝혔다.
코리아 전담반에서는 양국 수사 당국이 함께 범죄 단속 및 수사를 진행하게 되며 한국 경찰의 파견 규모와 구체적인 운영 방식은 이른 시일 안에 확정하기로 했다고 강 대변인은 전했다.
마네트 총리는 “스캠 집중 단속 등 초국가범죄에 강력히 대응해 캄보디아의 치안이 상당히 개선됐다”고 했고, 이에 이 대통령은 “치안 개선 상황 및 코리아 전담반 가동을 계기로 프놈펜 등 일부 지역의 여행경보 하향을 검토해보라고 지시하겠다”는 취지로 답했다.
한편 마네트 총리는 이날 예정 시간보다 약 9분 늦게 회담장에 도착했다. 강 대변인은 “제 시각에 회담장 건물 앞에 도착했지만, 먼저 도착한 호주 총리로 인해 출입이 통제돼 늦어진 것”이라며 “지각으로 볼 수는 없다. 각국의 정상회담이 많아 발생한 일”이라고 설명했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
