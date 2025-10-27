‘갭투자’ 논란에…이억원 금융위원장 “무겁게 받아들여”

이억원 금융위원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

해외에 나갔기 때문에 국내에 체류할 수 없는 부분이 있었다”며 이같이 말했다. 이어 “