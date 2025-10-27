홍천군, 청소년 정책 제안 발표회 개최
강원도 홍천군은 오는 12월 6일 청소년 정책 제안 발표회를 연다. 청소년들이 직접 참여해 청소년정책을 발굴하고 제안할 기회를 제공하기 위해 마련한 자리다.
청소년들이 자발적으로 참여하고 자신들의 의견을 제시함으로써 청소년의 목소리를 반영한 혁신적이고 다양한 정책을 모색하는 것이 목표다.
발표회는 홍천군 청소년참여위원회 주관으로 열린다. 정책 제안 내용은 지역 청소년들의 시각에서 바라본 교육, 문화, 환경, 복지, 활동 등의 다양한 주제를 자율적으로 선택할 수 있다.
참가 자격은 홍천군에 주소지 등록이 된 12세부터 24세까지의 청소년으로 개인 또는 팀으로 참가할 수 있다.
참가자들은 참가신청서와 제안서를 작성하여 11월 21일까지 제출해야 한다. 제출된 제안서는 실현 가능성, 창의성, 지속성, 논리성 등을 기준으로 심사한다.
최종적으로 선정된 5팀은 12월 6일 홍천군수와 다양한 청소년들 앞에서 청소년정책에 대해 발표하는 시간을 갖는다. 군수님과의 대화시간을 통해 다양한 제안과 건의를 할 수도 있다.
자세한 사항은 홍천군청소년문화의집 또는 홍천군청 공지 사항을 참고하면 된다.
심영재 군수는 27일 “청소년들의 참여와 의견을 토대로 한 청소년정책 제안 발표회를 통해 지역사회에 새로운 바람이 불기를 기대한다”고 말했다.
