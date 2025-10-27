[속보] “한·미 관세협상, APEC 계기 타결되긴 어렵다”

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 개최를 앞둔 27일 경북 경주 예술의전당에서 관계자들이 막바지 준비 작업을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “특별하게 APEC 정상회의를 목표로 두거나 그 계기에 있는 한·미 정상회담을 목표로 두고 관세 협상을 하진 않았다”며 “상업적 합리성과 한국 경제에 도움이 되는가를 보고 협상단이 노력하고 있는 상황”이라고 설명했다.