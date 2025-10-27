시사 전체기사

[속보] “한·미 관세협상, APEC 계기 타결되긴 어렵다”

입력:2025-10-27 11:52
수정:2025-10-27 12:41
공유하기
글자 크기 조정
2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 개최를 앞둔 27일 경북 경주 예술의전당에서 관계자들이 막바지 준비 작업을 하고 있다. 연합뉴스

오현주 국가안보실 3차장은 27일 서울 프레스센터에서 열린 외신 간담회에서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열리는 한·미 정상회담에서 관세 협상이 타결될 가능성과 관련해 “현재 진행되는 것을 볼 때 이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다”고 말했다.

그는 “특별하게 APEC 정상회의를 목표로 두거나 그 계기에 있는 한·미 정상회담을 목표로 두고 관세 협상을 하진 않았다”며 “상업적 합리성과 한국 경제에 도움이 되는가를 보고 협상단이 노력하고 있는 상황”이라고 설명했다.

다만 한·미동맹의 현대화나 방위비 부담 등 안보 의제와 관련해서는 “그렇게 서로에게 적대적이라고 생각하지 않는다”며 “양국 간에 안보에 있어서나 동맹으로서의 관계에 대해 큰 이견이 없다”고 부연했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘지드래곤 첨성대 공연’ 소식에 KTX 매진 됐는데…경주시 “허위 정보”
李 대통령 국정 지지율 51.2%…2주 연속 하락 [리얼미터]
핼러윈 앞둔 이태원 거리 차분… 유가족 “이제야 진상조사 시작”
전문가 “트럼프 핵보유국 발언, 김정은 대화 위한 수사적 표현”
국민 간식 붕어빵, 이제는 ‘천원빵’… 상인도 손님도 ‘한숨’
“기후 위기에 맞춰라”… ‘철 없는 옷’에 꽂힌 패션업계
‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 은행 4곳서 이자 ‘14.5억’ 수령
[단독] 김용민 “이 대통령 재판, 조용하게 효과적으로 해결”
국민일보 신문구독