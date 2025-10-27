대전시, 도시철도 2호선 트램 정거장 45곳 명칭 확정

대전도시철도 2호선 트램 정거장 현황 및 명칭. 대전시 제공

27일 시에 따르면 지난 3월 명칭 제정 기준을 마련하고 전문가 사전 자문, 시민 960여명 및 관계기관의 의견을 수렴해 정거장 명칭을 만들었다.