캄보디아 총리, 李대통령에 “韓대학생 사망 심심한 위로”

캄보디아 총리, 李대통령에 “韓대학생 사망 심심한 위로”
아세안 정상회의 참석차 말레이시아를 방문한 이재명 대통령이 27일(현지시간) 훈 마네트 캄보디아 총리와의 정상회담에서 최근 발생한 한국 대학생 사망 사건을 둘러싼 양국 협력 방안을 논의했다.
마네트 총리는 이날 쿠알라룸푸르 시내의 한 호텔에서 이 대통령을 만나 “한국 대학생 사망사태에 대해 심심한 위로를 전한다”고 말했다. 이어 “캄보디아 경찰 당국도 가만히 있지 않고 즉시 조사해 범인을 체포했다”며 “스캠에 관련된 인사들을 추적하기 위해 한국과 공조하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “이건 하나의 국가가 해결할 문제가 아니다. 남을 탓하고 싶지는 않지만, 역내 국가들이 함께 노력해야 한다”고 언급했다.
마네트 총리는 “캄보디아는 초국경범죄 퇴치에 매우 큰 우선순위를 두고 있으며, 한국인들을 포함해 캄보디아 내 주재원들과 접촉하며 그들의 우려에 귀 기울이고 있다”고 강조했다.
이에 이 대통령은 “대한민국에서는 현재 스캠범죄 때문에 국민 전체가 매우 예민한 상태”라며 “(범죄 대응에 있어) 캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해 각별히 배려해준 점에 진심으로 감사드린다”고 말했다.
두 정상은 한국과 캄보디아의 교류 확대 방안에 대해서도 대화를 이어갔다. 이 대통령은 “캄보디아와 대한민국은 역사적으로 유사한 경험이 많다”며 “캄보디아 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
또 “우리 교민에 대한 캄보디아의 각별한 배려에 감사드리며, 양국이 지금과 다른 새로운 단계의 협력관계를 맺기를 기대한다”며 “앞으로 (정상 간) 상호 방문도 하고 더 많은 대화를 하기를 바란다”고 덧붙였다.
마네트 총리는 “대한민국 정부가 캄보디아 국가 발전을 위해 많은 지원을 해주는 점에 감사드린다”며 “한국은 캄보디아 내 투자자, 관광객 측면에서 매우 높은 순위를 차지하고 많은 캄보디아 노동자가 한국에서 일하는 등 인적 교류가 많이 발전했다”고 화답했다.
그는 “양국은 특히 국방·안보 분야에서 매우 좋은 관계를 유지하고 있다. 제가 육군 사령관을 역임할 당시에도 한국군과의 관계가 좋았다”며 “한국 군함이 캄보디아에 기항한 적도 있고, 양국 군이 여러 차례 연합 훈련도 한 적이 있는데 이런 군 교류도 늘려나가길 바란다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
