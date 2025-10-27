파주어린이마라톤대회 11월 8일 개최… “건강한 어린이 세상 함께 달려요”
운정호수공원서 3.65㎞ 코스 진행
선착순 1004명 참가, 완주증명서·기념품 제공
‘2025 파주어린이마라톤대회’가 오는 11월 8일 오전 9시 파주시 운정호수공원 일대에서 열린다.
이번 대회는 어린이들이 마라톤을 통해 인내심과 끈기를 기르고, 신체적·정신적으로 건강하게 성장하도록 돕기 위한 취지로 마련됐다. ‘1년 365일 어린이가 건강한 세상 만들기 프로젝트’라는 구호 아래 3.65㎞ 코스로 진행된다.
참가 대상은 파주에 거주하는 초등학생과 다문화가정, 국내 거주 외국인 자녀 등으로, 공식 홈페이지를 통해 선착순 1004명이 참가할 수 있다. 완주한 어린이에게는 우승컵과 완주증명서, 기념품, 간식이 제공된다.
이번 대회는 한국어린이문화원이 주최하고 파주시, 파주시체육회, 오뚜기, 하림, 강남맛집 등이 후원한다. 행사는 현장에서 생중계로 진행될 예정이다.
한편 ‘365 어린이마라톤대회’는 지난해 서울에서 처음 열린 이후 매년 지역을 달리하며 개최되고 있다. 대회는 어린이들의 사회성 향상과 세대 간 화합, 지속 가능한 생활체육 문화 확산을 목표로 하고 있다.
