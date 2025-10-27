국힘, 최민희 겨냥 “딸 축의금, 돌려줘도 뇌물…고발할 것”
국민의힘이 국정감사 기간 국회에서 딸 결혼식을 올려 논란이 된 최민희 국회 과학기술정보통신위원장을 향한 파상공세를 이어가고 있다.
국민의힘은 최 위원장이 딸 결혼식에서 축의금을 낸 인사 명단을 보좌진에게 보내는 메시지가 언론에 포착된 것을 언급하며 “김영란법 위반 소지가 다분하고 뇌물 수수 소지도 많다고 법조계에서 말들이 많다”고 지적했다.
국민의힘은 최 위원장 사퇴를 촉구하는 한편 고발 등 법적인 조치를 취하겠다고 밝혔다.
송언석 국민의힘 원내대표는 27일 국회 최고위회의에서 “요즘 시중에선 김현지 전 총무 비서관보다도 최민희 과방위원장이 더 뜨고 있다는 말들이 많다”며 운을 뗐다.
이어 “최 위원장은 유튜브를 보고 자녀 결혼식 날짜를 알았다고 주장했다”며 “그런데 사진에 나온 것을 보니 축의금을 누가 냈는지, 얼마씩 냈는지 아주 꼼꼼하게 확인하고 있더라”고 덧붙였다.
서울신문은 최 의원이 국회 본회의장에서 피감기관을 비롯해 대기업, 언론사 관계자들 등의 이름과 축의금 액수가 적힌 명단을 텔레그램으로 보좌진에게 전달하는 사진을 찍어 전날 보도했다. 당시 최 의원은 “900만원은 입금 완료” “30만원은 김 실장에게 전달함”이라는 내용이 담긴 메시지를 보냈다.
송 원내대표는 “피감기관 관계자들로부터 100만원씩 받은 건 적은 돈이 아니다”며 “이것도 돌려준다고 했는데 현금으로 받고 계좌로 이체해서 돌려준다는 뜻인지 확인도 어렵다. 뇌물은 돌려주더라도 (죄가) 성립한다는 것이 법조계 중론”이라고 강조했다.
송 원내대표는 “사적인 축의금 정리를 보좌진에게 시킨 것도 명백한 갑질 아니냐”며 “최 위원장은 그 자리에 머물러있을 자격이 없다. 즉각 과방위원장직을 사퇴하고 성실히 수사에 임하라”고 쏘아붙였다.
양향자 최고위원은 “자녀 경사를 치러본 수많은 공직자와 국회의원들이 최 위원장의 과감함과 뻔뻔함에 혀를 내두르고 있다”며 “누군들 자식 결혼식에 뭐든 다 해주고 싶지 않겠느냐. 그러나 공직자라면 절제하고 혹시 지적을 받는다면 언론과 국민 앞에 머리숙여 사과하는 게 맞다”고 비판했다.
김재원 최고위원도 “저는 제 형제 자매와 저와 함께 근무했던 직원이 결혼하는 경우 외에는 100만원의 축의금을 준 기억이 잘 없다”면서 “그런데 최소 5명 정도가 100만원이라는 축의금을 한거 같은데 누구인지 그 이상의 축의금이 있다면 얼마인지를 축의금 대장을 압수해서 밝혀야 한다”고 촉구했다.
김 최고위원은 “형사법적으로 보면 뇌물죄가 명백하다”며 “만약에 뇌물죄에 해당되지 않더라도 100만원 이상이면 김영란법 위반이다. 최 의원은 최악질 갑질 의원이기 때문에 아마 많은 분들이 갈취당했을 가능성이 많다”고 주장했다.
국민의힘은 최 위원장에 대한 법적인 절차를 진행하겠다는 뜻을 밝혔다.
박성훈 당 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “최 위원장 문제는 공직자로서 권력을 이용해 피감기관을 갈취한 것”이라며 “김현지 이슈와 함께 고발 관련 법적 절차도 진행할 생각이다. 김영란법 위반과 묶어서 관련 법적 절차 진행하겠다”고 말했다.
박 수석대변인은 “최 위원장 관련 법적 절차는 국회 과방위 차원에서 진행되리라 생각하고 그리고 김영란법 위반, 뇌물죄 다양하게 법적 문제 있어서 당 법률자문특위나 특위와 함께 공세를 이어가겠다”며 “구체적인 일자는 저희가 준비되는대로 고발장과 함께 말하겠다”고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
