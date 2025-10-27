‘제16회 INK콘서트’ 성료…1만3000명 열광

제16회 INK콘서트를 즐기는 관객들. 인천관광공사 제공

올해 INK콘서트는 처음으로 인천 원도심의 핵심 거점인 상상플랫폼에서 개최되어 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 모았다. 약 1만3000여명의 관객이 현장을 가득 채웠으며 이 중 약 7000명은 인천파트너스 여행사, 아시아나항공, 한국관광공사 해외지사 등과 협력을 통해 유치된 해외 관광객으로 글로벌 한류축제로서의 위상을 확실히 입증했다. 또 공연은 생중계 및 온라인 채널을 통해 전 세계 팬들이 함께하며 폭발적인 호응을 얻었다.

이번 콘서트에는 국내외에서 큰 인기를 끌고 있는 ▲보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) ▲키스오브라이프(KISS OF LIFE) ▲에잇턴(8TURN) ▲이펙스(EPEX) ▲영파씨(YOUNG POSSE) ▲킥플립(KickFlip) ▲아이딧(IDID) ▲태호(TAEHO) 등 정상급 K-POP 아티스트 8팀이 출연해 화려한 퍼포먼스로 현장의 열기를 더했다.

행사장에서는 K-컬처를 직접 체험할 수 있는 다양한 부대 프로그램이 운영됐다. K-컬처 체험존에서는 ▲K-푸드 ▲K-콘텐츠 ▲K-뷰티 등 한류를 대표하는 다양한 체험 부스가 마련돼 외국인 관광객들로부터 높은 호응을 얻었다. ‘인천 면 요리 역사 전시존’ ‘K-POP 굿즈 전시’ ‘K-뷰티 메이크업 체험’ 등도 진행돼 한류 문화 전반을 즐길 수 있는 공간으로 큰 인기를 끌었다.

관객 참여형 프로그램으로 ‘랜덤플레이댄스’가 열려 팬들과 시민들이 함께 어울리며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 이어 아티스트 미니 팬미팅도 열려 팬들과의 특별한 만남이 이뤄졌다. 팬미팅에는 태호와 8TURN이 참여했으며, EPEX와 IDID의 사인 앨범 증정 이벤트도 함께 진행되어 팬들의 환호가 이어졌다.

공연은 행사 종료 후 tvN 채널과 온라인 플랫폼 TVING을 통해 방송 송출될 예정으로 현장의 열기와 생생한 무대가 국내외 시청자들에게 다시 한번 전달될 전망이다.