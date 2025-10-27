인천시, 국내 최초 해양 생분해성 부표 품질인증 획득
인천시는 친환경 바이오산업 육성 전략으로 추진된 ‘바이오플라스틱 지원센터 구축사업’을 통해 실증 지원한 스튜디오다시물결의 해양 생분해성 부표 제품이 해양수산부 주관 ‘인증부표 품질인증위원회’ 심사를 최종 통과했다고 27일 밝혔다.
이번 성과는 시가 해양 미세플라스틱 저감을 위해 추진해 온 친환경 바이오산업 육성 정책의 결과다. 지방자치단체의 지원을 통해 개발된 해양 생분해성 부표가 인증 심사를 통과한 국내 첫 사례이기도 하다.
그동안 국내 양식장은 스티로폼 부표로 인한 해양 미세플라스틱 오염이 심각한 문제로 지적돼 왔다. 이에 정부는 지난 2023년 11월부터 스티로폼 부표 사용을 전면 금지하고 플라스틱 인증 부표 사용을 의무화했다. 하지만 기존 인증 부표 또한 해양에서 완전 분해되지 않아 오염 저감에는 한계가 있었다.
특히 영국 맨체스터대 연구팀은 지난 2018년 네이처 지오사이언스에 발표한 논문에서 인천 해안은 미세플라스틱 농도가 세계적으로 높은 수준이라고 지적했다.
이에 시는 한국건설생활환경시험연구원과 해양 생분해성 부표의 연구개발을 추진했다. 인증을 획득한 이번 제품은 유실·파손 시 해양 환경에서 완전 분해, 기존 부표와 동급 이상의 내구성 확보, 기존 플라스틱 부표 대비 탄소 배출량 50% 이상 저감 등 우수한 성능을 입증했다.
시는 이러한 성과를 바탕으로 향후 양식장 보급사업과 해외 수출 확대 등 실질적 성과로 이어질 것을 기대하고 있다.
이남주 시 미래산업국장은 “이번 품질인증 획득은 단순한 기술 성과를 넘어 해양 미세플라스틱 문제 해결을 위한 인천시의 선제적 대응이 결실을 맺은 사례”라며 “앞으로도 친환경 플라스틱 산업을 적극 육성해 지속가능한 해양환경 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
