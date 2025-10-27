인천세종병원·인천시의사회, 의료·돌봄 통합지원 체계 강화 MOU

지난 22일 인천세종병원 본관 지하 1층 비전홀에서 열린 협약식에서 오병희 인천세종병원 병원장(오른쪽)과 박철원 인천시의사회 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 인천세종병원 제공

박 회장은 “인천세종병원은 인천시의사회가 추진하는 여러 사안에 대해 언제나 적극적으로 협조하고 깊은 관심을 보내주고 있다. 특히 개인 의원을 지원하고 협력해주는 데 큰 도움을 주고 있다”며 “앞으로도 지속적인 협조와 관심을 부탁드리며 인천지역 특성과 현실에 맞는 의료·돌봄 통합지원 시스템을 구축하는 사업이 지역사회에 실질적인 도움이 되는 모범적 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.