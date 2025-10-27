길병원 간호본부, 경력간호사 감성교육 운영

경력간호사 감성교육. 길병원 제공

교육은 임상에서 3∼6년차 근무 경력을 가진 경력간호사를 대상으로 16일, 17일, 23일 3차례에 나눠 이뤄졌다. 임상에서 가장 활발하게 역량을 발휘하고 있는 경력간호사들이 업무를 벗어나 자신의 마음을 들여다보고 휴식을 취하며 회복탄력성을 키우기 위한 취지에서 마련됐다.

교육은 ‘나만의 향수만들기’를 주제로 전문 강사의 진행 하에 이뤄졌다. 여러 향기들을 조향하는 섬세한 과정을 통해 스스로를 이해하고 표현하며 자신만의 향수를 완성시키는 과정의 교육이 약 2시간 가량 진행됐다.