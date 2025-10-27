하나투어, 밍글링 Light로 떠나는 특별한 연말 여행 출시
유럽 대표 성탄절 마켓부터 눈 덮인 올림푸스 산까지 다채로운 연말 여행
하나투어가 연말 시즌을 맞아 ‘밍글링 투어 Light’로 떠나는 특별한 연말 여행 상품을 출시했다고 27일 밝혔다.
기존 밍글링 투어의 인기에 힘입어 선보인 ‘밍글링 투어 Light’는 호스트와 특정 취미 요소는 제외하고, 교류 중심의 밍글링 타임은 유지한 2030세대 전용 여행이다. 출시 이후 올해 1월부터 9월까지 전체 밍글링 여행객은 전년 동기 대비 560% 증가했으며, 밍글링 Light 상품 수도 오픈 당시보다 약 2배 수준으로 증가했다.
하나투어는 크리스마스 시즌에 맞춰 유럽 대표 크리스마스 마켓에 방문하는 밍글링 Light 상품을 새롭게 선보였다. 2030 전용 ‘체코/독일 2국 7일’은 성탄절 당일인 12월 25일 출발해 31일 귀국하는 일정으로, 환상적인 성탄절 분위기를 만끽할 수 있다. 뉘른베르크, 로텐부르크, 드레스덴, 프라하까지 유럽을 대표하는 4개 도시의 성탄절 마켓을 즐기는 등 밍글링 타임을 갖는다.
이밖에 눈 덮인 올림푸스산을 감상하는 ‘튀르키예 일주 10일’, 겨울 여행의 묘미 ‘이집트 일주 9일’, 겨울 감성이 가득한 ‘카자흐스탄 5일’ 등 연말 시즌에 출발하는 다양한 밍글링 Light 상품이 있다.
특히 ‘튀르키예 일주 10일’은 밍글링 Light 시리즈 중에서도 인기가 많은 베스트셀러 여행 상품이다. 12월 27일 출발해 1월 5일에 도착하는 일정으로 동행자들끼리 한 해의 마지막과 시작을 함께 한다는 점이 특징이며, 눈 덮인 올림푸스 산에서의 티타임도 매력적이다.
하나투어 관계자는 “밍글링 투어 Light의 매력이 입소문을 타며 꾸준히 인기를 얻고 있다”며 “2030세대 수요가 높았던 유럽 성탄절 마켓을 네 곳이나 방문할 수 있는 이번 상품은 특별한 연말을 만들어 줄 것”이라고 말했다.
