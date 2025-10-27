시사 전체기사

[속보] 강북구 식당 칼부림 피해자 1명 사망…경찰 오늘 구속영장

입력:2025-10-27 09:26
수정:2025-10-27 10:28
서울 강북구에서 식당 주인 부부를 상대로 벌어진 칼부림 사건의 피해자 1명이 끝내 숨졌다.

서울 강북경찰서는 피해자 2명 중 여성 1명이 사망했으며, 남성은 수술을 받았으나 중태라고 27일 밝혔다.

전날 오후 2시쯤 살인미수 혐의로 체포된 60대 남성 A씨의 혐의에는 살인이 추가됐다.

A씨는 수유동의 한 음식점에서 식당 주인 부부 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다. 이 식당은 술을 주문한 고객에게 1000원짜리 복권을 주는데, A씨는 “로또를 주지 않는다”며 범행한 것으로 알려졌다.

다만 경찰은 복권 때문에 범행을 저질렀다고 단정할 수 없는 상황이라고 전했다. 결제 과정에서 A씨가 행패를 부리면서 시비가 붙어 범행을 저지른 것으로 파악된다는 설명이다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

