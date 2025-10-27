‘모두가 함께하는 세상’… 모두투어, 12년째 ‘사랑의 연탄 나눔’

지난 25일 임직원 40여 명, 연탄 3334장 직접 전달… 2013년부터 누적 4만여 장 후원



모두투어는 지난 25일 서울 서초구 우면동 일대 에너지 취약계층을 대상으로 '사랑의 연탄 나눔' 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.



이번 봉사활동은 다가오는 추운 겨울철을 앞두고 연탄 난방에 의존하는 고령자와 사회적 약자에게 따뜻한 온기를 전하고자 마련된 사회공헌 프로그램이다. ‘모두가 함께하는 세상’이라는 슬로건 아래 임직원들이 한마음으로 참여해 이웃과 온정을 나눴다.



이날 행사에는 이우연 모두투어 본부장을 비롯한 임직원과 가족 등 40여 명이 참여했다. 참가자들은 우면산 인근 난방 지원이 필요한 가정에 연탄 3334장을 직접 전달하며 지역사회에 따뜻한 마음을 전했다.



모두투어의 연탄 나눔 봉사활동은 기업의 사회적 책임(CSR)과 ESG 경영을 실천하는 대표적인 사회공헌활동으로, 2013년부터 12년째 이어지고 있다. 현재까지 누적 4만여 장의 연탄을 후원하며, ‘모두가 함께하는 세상’을 향한 진정성 있는 나눔의 실천으로 확고히 자리매김했다.



모두투어는 사랑 나눔 여행, 백혈병어린이재단 및 사랑의 열매 성금 기부, 독거노인·장애인 지원, 환경보호 플로깅 등 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.



모두투어 관계자는 “모두투어는 나눔이 곧 기업의 책임이라는 생각으로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있으며 이번 연탄 나눔도 임직원들이 한마음으로 참여해 더 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 봉사활동과 ESG 실천을 통해 더 따뜻한 세상을 만들어가겠다”고 말했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 모두투어는 지난 25일 서울 서초구 우면동 일대 에너지 취약계층을 대상으로 '사랑의 연탄 나눔' 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.이번 봉사활동은 다가오는 추운 겨울철을 앞두고 연탄 난방에 의존하는 고령자와 사회적 약자에게 따뜻한 온기를 전하고자 마련된 사회공헌 프로그램이다. ‘모두가 함께하는 세상’이라는 슬로건 아래 임직원들이 한마음으로 참여해 이웃과 온정을 나눴다.이날 행사에는 이우연 모두투어 본부장을 비롯한 임직원과 가족 등 40여 명이 참여했다. 참가자들은 우면산 인근 난방 지원이 필요한 가정에 연탄 3334장을 직접 전달하며 지역사회에 따뜻한 마음을 전했다.모두투어의 연탄 나눔 봉사활동은 기업의 사회적 책임(CSR)과 ESG 경영을 실천하는 대표적인 사회공헌활동으로, 2013년부터 12년째 이어지고 있다. 현재까지 누적 4만여 장의 연탄을 후원하며, ‘모두가 함께하는 세상’을 향한 진정성 있는 나눔의 실천으로 확고히 자리매김했다.모두투어는 사랑 나눔 여행, 백혈병어린이재단 및 사랑의 열매 성금 기부, 독거노인·장애인 지원, 환경보호 플로깅 등 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.모두투어 관계자는 “모두투어는 나눔이 곧 기업의 책임이라는 생각으로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있으며 이번 연탄 나눔도 임직원들이 한마음으로 참여해 더 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 봉사활동과 ESG 실천을 통해 더 따뜻한 세상을 만들어가겠다”고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지