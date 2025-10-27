전남도, 지역 외국인 유학생 위한 한국어센터 운영

권역별로 국립순천대·국립목포대·동신대 지정

외국인 유학생 한국어 교육(동신대학교) 전남도 제공

전남도는 전남지역 대학에서 공부하는 외국인 유학생들의 가장 큰 어려움인 한국어 소통지원과 정착을 돕기 위해 27일부터 주요 대학에 한국어센터를 지정 운영한다고 밝혔다.