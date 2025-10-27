李 대통령 국정 지지율 51.2%…2주 연속 하락 [리얼미터]

부정평가 44.9%…직전과 같아

8세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 51.2%였다. 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난 조사에 이어 2주 연속 하락세를 보였다. 부정 평가는 44.9%로 직전 조사와 같았다.