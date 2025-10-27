트럼프, 아시아 순방에서 무역협정 릴레이 타결…한·미 협상 ‘돌파구’ 주목

미·중 정상회담 앞두고 중국과도 ‘프레임워크’ 마련…확전 자제할 듯

베선트 재무 “추가관세 부과 안 하고, 희토류 통제도 유예될 듯”



도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸프르에서 아세안 정상들과 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

미국은 중국과도 정상회담을 앞두고 무역 합의를 위한 ‘프레임 워크’를 마련하면서 무역 전쟁 확전이 수습될 것으로 관측된다. 트럼프 대통령이 아시아 순방 첫날부터 무역 협정 타결을 발표하면서 3500억 달러(약 500조원) 투자 방식을 두고 진통 중인 한·미 무역 협상도 돌파구를 찾을 수 있을지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸프르에서 아세안 정상들과 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

태국도 19%의 상호관세율를 적용받는 대신 188억 달러 상당의 미국산 항공기 80대를 구매하기로 했고, 캄보디아는 19%의 상호관세에 미국 항공기업 보잉과 협력해 자국 항공 산업을 지원하기로 했다. 베트남도 20%의 관세를 유지하는 대신 미국산 농산물 등 수출품에 대해 비관세 장벽을 해소하기로 했다.