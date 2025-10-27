‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 은행 4곳서 이자 ‘14.5억’ 수령
전북·국민·신한·우리은행 등 4곳에 자금 911억 예치
캄보디아 범죄의 배후로 지목된 프린스 그룹(Prince Group)에 국내 은행의 캄보디아 현지법인이 지급한 이자가 14억5000만원에 달하는 것으로 나타났다. 특히 전북은행은 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹(Houione Group)과도 유일하게 거래한 은행으로 파악됐다.
27일 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금이자로 총 14억5400만원을 지급했다.
전북은행이 7억870만원으로 가장 많았다. 국민은행(6억7300만원)이 뒤를 이었다. 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등은 비교적 소액이었다.
현재 이들 4개 은행에는 프린스 그룹의 자금 911억7500만원이 예치돼 있다. 다만 국제 제재에 따라 은행들은 해당 자금을 자체 동결한 상태다.
프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액은 2146억8600만원으로 재집계됐다. 이중 전북은행(1252억800만원)이 절반 이상을 차지했다. 이어 국민은행(707억8800만원), 신한은행(77억900만원), 우리은행(70억2100만원) 등이었다. IM뱅크도 39억6000만원의 해외송금 거래를 한 것으로 파악됐다.
전북은행은 또 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건을 보유 중인 것으로 확인됐다. 당좌예금은 수표·어음을 발행해 대금을 결제하는 요구불 예금이다. 후이원 그룹의 현재 잔액은 10만원이었는데, 입출금이 자유로운 구조상 지난 7년간 거래 규모는 확인되지 않았다.
캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인을 자금세탁 용도로 사용했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나온다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 중 일부가 국내 가산자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점도 주목된다. 예를 들어 전북은행은 고팍스의 인증계좌 제휴 은행이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
