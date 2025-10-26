시사 전체기사

李대통령 ‘멘토’ 이한주 민주연구원장 사의 표명

입력:2025-10-26 21:56
이한주 민주연구원장이 지난 6월 정부세종컨벤션센터에서 열린 경제1분과 기획재정부 업무보고에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명정부 국정기획위원장을 지낸 이한주 민주연구원장이 최근 사의를 밝힌 것으로 알려졌다.

26일 정치권에 따르면 이 원장은 개인적인 이유로 사의 표명을 했다고 한다. 임기 만료보다 6개월 가량 앞서 원장직을 내려놓는 것이다. 당헌 상 민주연구원장 임기는 2년으로 이 원장 임기는 내년 4월까지다.

이 원장은 이재명 대통령 당 대표 시절인 지난해 4월 민주연구원장에 임명됐다. 이 대통령 40년 지기 멘토로도 알려져 있는 이 원장은 이 대통령 경기지사 시절에는 경기연구원장을 지내며 정책적 뒷받침을 했다. 지난 대선 때도 민주당 선거대책위원회 정책본부장을 맡아 공략 수립을 총괄했다.

이재명정부 출범 후에는 인수위원회 격인 국정기획위 위원장을 맡아 이재명정부 국정 방향성을 세우는 데 일조했다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr

