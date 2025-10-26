백해룡 경정 “말레이시아 운반책 조현병 지적은 검찰 자충수일뿐”
백해룡 경정은 세관 마약 밀수 연루 의혹 수사 당시 현장검증에 참여해 조현병을 호소한 말레이시아 운반책 A씨(48)의 진술 신빙성을 문제삼는 일각의 주장에 대해 “검찰의 자충수일 뿐”이라고 밝혔다.
백 경정은 26일 국민일보에 “조현증 증세를 보인 운반책 A씨의 진술은 검찰이 수사단서 및 유죄 인정의 근거로 이미 사용했다”며 “심지어 말레이시아 부두목이 범죄를 부인하자 A씨의 진술로 반박해서 유죄를 입증하기도 했다”고 밝혔다.
그는 또 “A씨는 2023년 초 한 달간 3회 침투 마약 밀반입자인데 정신분열증 환자에게 4㎏에 해당하는 마약을 여러 차례 보낸다는 것이 말이 되느냐”며 “A씨는 거짓말을 못 하는 사람이고 수감자를 불러내 진술을 비트는 것은 검찰의 고질병”이라며 비판했다.
백 경정은 서울 영등포경찰서 형사과장으로 근무하던 2023년 9월 한국에 필로폰을 들여온 말레이시아 국적 운반책 2명을 검거해 세관 직원이 범행에 연루됐다는 진술을 확보했다. 그해 1월 인천공항을 통한 밀반입 당시 입국 전 현지 마약 총책에게서 ‘한국 세관이 너희들을 알아보고 빼낼 테니 걱정하지 않아도 된다’는 취지의 말을 들었다는 것이다. 당시 조사 기록에 따르면 A씨는 통역인을 통해 “정신분열증이 있는데 지금 도진 거 같다. 조금 적게 물어봤으면 좋겠다. 계속 지금 귀에서 (환청이) 들리고 마음이 복잡해진다”라고 말했다. 이를 근거로 A씨 진술 신빙성을 의심하는 지적에 대해 백 경정이 반박한 것으로 풀이된다.
백 경정은 “형사사법정보시스템(KICS·킥스) 프로그램을 설치해 언제든 수사할 수 있도록 조치했다는 발표는 모두 거짓”이라며 “킥스 사용이 안 될 뿐더러 킥스를 사용하면 안 된다고 서면 통지까지 했다. 제가 취급했던 사건도 당연히 볼 수 없고 아예 킥스 자체가 접근 불가하다”고 덧붙였다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
