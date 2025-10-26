李대통령, 故신해철 11주기 추모 “시대의 음악인이자 양심”

李대통령, 故신해철 11주기 추모 “시대의 음악인이자 양심”
이재명 대통령은 가수 고(故) 신해철의 11주기를 하루 앞둔 26일, 그를 “시대의 음악인이자 양심”으로 기억하며 추모했다.
이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 “시대의 음악인이자 양심이던 고 신해철 님은 청년들에게는 ‘생각하는 힘’을, 기성세대에는 ‘성찰할 용기’를 일깨워준 상징적 존재”라고 평가했다.
이어 “그가 꿈꾸던 자유롭고 정의로운 세상, 누구도 소외되지 않는 공동체는 여전히 우리 앞에 놓인 과제”라며 고인이 남긴 사회적 메시지의 중요성을 강조했다.
이 대통령은 “그가 세상에 던진 질문은 결코 가볍지 않다”며 “누구도 쉽게 답하지 못하는 문제, 모두가 외면하던 불완전한 현실에 정면으로 맞서며 우리에게 두려움 대신 용기를 택하자고 말했다. 음악으로 고립된 이들의 손을 잡았고 상처 입은 이들과 걸음을 맞춰 함께 걸었다”고 평가했다.
그러면서 “‘예술이 세상을 변화시킬 수 있는가’하는 본질적 질문을 다시금 생각한다”고 말하며, 지난달 별세한 할리우드 배우 로버트 레드퍼드의 “정치가 아닌 예술이 바로 치유의 힘”이라는 말을 함께 언급했다.
이 대통령은 마지막으로 “그의 삶이 전하는 메시지는 앞으로도 우리가 나아갈 길을 밝혀주는 등불이 되리라 믿는다”고 적었다.
