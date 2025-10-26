5연속 버디 이정환, DP월드투어 진출 성공…제네시스 챔피언십 정상

DP월드투어 2년 시드+상금 9억8천만원+ 제네시스 GV80 획득

26일 충남 천안시 우정힐스CC에서 끝난 제네시스 챔피언십에서 우승한 이정환이 10번홀에서 버디 퍼팅을 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 손을 들어 답하고 있다. KPGA

공동 12위로 최종 라운드에 임한 이정환은 2번홀(파5)에서 보기로 불안한 출발을 했으나 3번 홀(파4)부터 7번 홀(파3)까지 5개 홀 연속 버디를 잡아내며 역전 우승 발판을 마련했다.

기세가 오른 이정환은 10번 홀(파4)에서 1타를 더 줄여 선두를 턱밑까지 추격했고 14번 홀(파4) 버디로 마침내 공동 선두로 올라섰다. 그리고 마지막 18번 홀(파5)에서 93야드를 남기고 친 세 번째샷을 홀 1.2m에 붙여 버디로 연결해 1타 차 선두로 먼저 경기를 끝냈다.

PGA 콘페리투어 2차전 도전을 앞두고 있는 최승빈(24)이 송민혁(21·이상 CJ)과 함께 공동 7위(최종합계 6언더파 278타)에 입상했다. 김백준(24·팀속초아이)은 마쓰야마 히데키(일본) 등과 함께 공동 14위(최종

)로 선전을 펼쳤다.