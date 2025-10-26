시사 전체기사 다가오는 이태원 참사 3주기 입력:2025-10-26 15:42 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 10·29 이태원참사 외국인 유가족이 26일 오후 서울 종로구 별들의 집에 방문해 희생자의 사진을 보고 눈물 흘리고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 다시 ‘챙 달린 전투모’로…육군, 베레모 단계적 폐지 2 장동혁, ‘아파트 4채’ 비판에 “다해야 8억5천…李대통령 집이랑 바꿀 용의” 3 李대통령, CNN서 경주빵·귤 ‘먹방’…“K푸드, 최고 건강식” 4 트럼프 “한국서 김정은 만나고 싶다” 5 정청래 “오세훈 끝났다…웬만한 변호사 사도 커버 불가능” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘비상문 무단개방’ 에어서울에 과태료 500만원…“초기 대응 미흡” 2 ‘유가야, 고맙다’ 증시 상승 숨은 공신… “인플레이션 우려 낮춰” 3 금융소득 상위 2%, 연평균 21억 벌었다…대부분 ‘배당소득’ 4 “10·15 대책 전 10월 서울 아파트값 1.46%↑…올들어 최고" 5 전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야 해당분야별 기사 더보기 1 [작은영웅] 후유증 하나 없었다…심정지 환자가 기적처럼 깨어날 수 있었던 이유 (영상) 2 강남 한복판서 음주운전 중 보행자 사망케 한 30대 남성 체포 3 2살 딸 지키려다…무면허 전동킥보드에 치여 중태 4 과탐 피해 ‘사탐런’ 광풍… 2028학년도 N수생 폭발하나 5 “김밥 사려다 진땀”…첫날에만 8만명 몰린 김천김밥축제 해당분야별 기사 더보기 1 ‘레이건 광고’가 뭐길래…발끈한 트럼프, 캐나다에 10% 추가 관세 2 트럼프 “북한은 핵 보유국, 김정은이 연락하면 만날 것”…金 결심만 남은 ‘번개 회동’ 3 트럼프 “한·미 무역협상 타결 가까워…한국 준비되면 나도 준비돼” 4 “마약 방치”…美, 콜롬비아 대통령·가족 등 제재 대상 지정 5 “곰 조심” 곰의 습격 탓에 6개월간 일본에선 172명 사상 해당분야별 기사 더보기 1 19년 걸렸다…20세기 최후의 승자 한화, 26년 만에 우승 도전장 2 1차전은 톨허스트 vs 문동주… LG·한화 사상 첫 KS 격돌 3 KLPGA투어 ‘톱스타’들 나주에 총출동…광남일보·해피니스 오픈 24일 개막 4 ‘9골 3도움’ 손흥민, 10경기 만에 MLS 폭격 후 신인상 후보 등극 5 김경문 한화 감독 “중요한 건 첫 경기, 문동주 5회 이상 기대” 해당분야별 기사 더보기 1 뉴진스 돌아올까…민희진, 연예기획사 ‘오케이’ 설립 2 [포착] ‘알록달록’ 단풍 수놓은 설악산…주말 3만6000명 몰려 3 허용순·김지영·강효정, 한국 발레 3세대 한 무대에 서다 4 [김상연의 K컬처] 스웨덴 위에 한국 5 [200자 읽기] 대만 대표 작가의 사랑 에세이 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 성난 민심에, 규제지역 대환대출 LTV 70%로 되돌린다 與 “오세훈, 배임죄로 고발…한강버스로 SH공사에 재무적 위험” “바로 앉으라”고 했을 뿐인데…70대 노인 폭행한 40대 징역형 금융소득 상위 2%, 연평균 21억 벌었다…대부분 ‘배당소득’ 태국 여성에 사채 빌려준 뒤 성매매 강요…‘출장 마사지’ 일당 검거 휴대폰에 아내를 ‘통통이’로 저장…법원 “정서적 폭력” 다시 ‘챙 달린 전투모’로…육군, 베레모 단계적 폐지 강남 한복판서 음주운전 중 보행자 사망케 한 30대 남성 체포 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요