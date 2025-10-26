시사 전체기사

다가오는 이태원 참사 3주기

입력:2025-10-26 15:42
공유하기
글자 크기 조정

10·29 이태원참사 외국인 유가족이 26일 오후 서울 종로구 별들의 집에 방문해 희생자의 사진을 보고 눈물 흘리고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
성난 민심에, 규제지역 대환대출 LTV 70%로 되돌린다
與 “오세훈, 배임죄로 고발…한강버스로 SH공사에 재무적 위험”
“바로 앉으라”고 했을 뿐인데…70대 노인 폭행한 40대 징역형
금융소득 상위 2%, 연평균 21억 벌었다…대부분 ‘배당소득’
태국 여성에 사채 빌려준 뒤 성매매 강요…‘출장 마사지’ 일당 검거
휴대폰에 아내를 ‘통통이’로 저장…법원 “정서적 폭력”
다시 ‘챙 달린 전투모’로…육군, 베레모 단계적 폐지
강남 한복판서 음주운전 중 보행자 사망케 한 30대 남성 체포
국민일보 신문구독