박정희 추모식 참석한 장동혁

입력:2025-10-26 15:40
장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 46주기 추모식에 참석해 박 전 대통령 묘소에 분향하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

