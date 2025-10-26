넥슨, ‘FC 온라인’ 프로 리그 결승전 내달 15일 진행

‘2025 FSL 서머’ 서울 상암 SOOP 콜로세움서 약 450석 규모 유관중 진행

총 상금 약 10억 원

넥슨은 EA 코리아 스튜디오가 개발하고 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’의 국내 최상위 정규리그 ‘2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(FSL) 서머’ 결승전을 다음 달 15일에 진행한다.