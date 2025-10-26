이스타항공, 김포공항에 통합정비센터 신설 ‘안정성 강화’
이스타항공(대표 조중석)은 지난 24일 김포국제공항에 통합정비센터를 신설하고 개소식을 열었다고 26일 밝혔다.
이스타항공 통합정비센터는 약 1700평 규모로, 기존에 분산 운영되던 △부품·자재 관리 △항공기 점검 △도장·판금 등 항공기 수리 △정비 기술 교육 등을 한곳에서 수행할 수 있도록 설계됐다. 계류장 인근에 위치해 부품 이송 거리와 시간을 줄일 수 있다.
센터 신설을 기념해 이스타항공은 지난 24일 조중석 대표와 이정 정비본부장 등 임직원이 참석한 가운데 김포국제공항 통합정비센터에서 개소식을 진행했다.
이스타항공은 이번 통합정비센터 구축으로 정비 효율을 극대화해 정시성을 확보하고 운항 안정성과 정비 품질을 강화한다는 방침이다.
이날 개소식에서 조중석 대표는 “통합정비센터 설립은 항공 안전에 대한 이스타항공의 확고한 의지이자 기술 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자”라며 “이곳에서 축적될 기술과 경험은 이스타항공의 글로벌 경쟁력을 높이고 지속 가능한 항공사로 도약하기 위한 든든한 초석이 될 것”이라고 말했다. <사진=이스타항공 제공>
