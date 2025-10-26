남양주시, 상급병원 유치·도시재생 통해 삶의 질 높여

주광덕 시장, 시의회서 시정 발전 방향 제시

먼저 지난 23일 상급종합병원 유치 추진계획과 관련한 정현미 시의원의 질문에 대해 주광덕 시장은, 남양주시가 지속가능한 도시로 성장하기 위해서는 교육·문화·체육·교통·의료 등 전 영역에서 균형 있는 발전을 이뤄야 한다고 강조했다.