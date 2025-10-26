크래프톤, ‘딩컴’ 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개
크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 ‘딩컴’의 닌텐도 스위치 실사 트레일러를 공개했다.
이번 트레일러는 오는 11월 6일로 예정된 글로벌 정식 출시를 앞두고 공개된 영상이다. ‘스위치’로 즐기는 딩컴의 다채로운 매력이 담겼다.
공개된 영상은 현실 속 한 인물이 닌텐도 스위치를 들고 다양한 일상 속 모험을 즐기는 모습을 실사로 표현했다. 낚시, 가구 제작, 오토바이 운전, 요리 등 게임 속 주요 콘텐츠와 맞닿은 장면들이 에피소드처럼 이어진다. ‘딩컴’이 전하는 아기자기한 재미와 따뜻한 분위기를 자연스럽게 보여준다. 영상 말미에는 스위치로 언제 어디서나 ‘나만의 섬’을 꾸미며 힐링을 즐길 수 있다는 메시지를 전한다.
이번 트레일러는 지난 9월 닌텐도 온라인 쇼케이스 ‘닌텐도 다이렉트(Nintendo Direct)’에서 스위치 출시 소식이 공개된 이후, 유저들의 높은 관심에 힘입어 추가로 공개된 콘텐츠다. 크래프톤은 이번 영상 공개를 통해 닌텐도 스위치 유저층에게 ‘딩컴’의 감성적이고 자유로운 플레이 경험을 직접적으로 전달하고, 글로벌 인지도를 한층 확대할 계획이다.
딩컴은 공식 유튜브 채널에서 실사 트레일러 공개를 기념해 감상평 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여자는 트레일러를 시청한 후 댓글로 감상평을 남기면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 자세한 내용은 딩컴 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
