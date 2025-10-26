“곰 조심” 곰의 습격 탓에 6개월간 일본에선 172명 사상

지난 20일 일본 이와테현 모리오카시 하라케이기념관 부지에서 발견된 곰. 교도연합뉴스

피해를 본 것으로 집계됐다.

7월부터는 주민 생활권에서 곰에게 피해를 입은 비율이 80%에 달한다. 아키타현에서 피해가 빈발하고 있는데 이달 들어서는 주민 25명이 마을 인근에서 곰에게 습격을 당했다.

개정해 올해 9월부터는 시가지에서도 곰 포획에 엽총을 사용할 수 있도록 하는 등 대책을 강화했다. 그러나 충분한 대응은 되지 않는 상황이다.