비댁스, 부산서 ‘1DAY 아이디어톤’ 성료

블록체인 혁신 아이디어 한자리에

아발란체·폴리매쉬 등 플랫폼 참여

총상금 600만원, 부산시장상도 수여

26일 비댁스 류홍열 대표가 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤(1DAY IDEATHON)’ 개회사를 하고 있다. /비댁스 제공

블록체인 기술 기반 창의적 디지털 서비스 아이디어를 발굴하기 위한 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤(1DAY IDEATHON)’이 부산에서 성황리에 마무리됐다.



비댁스(BDACS)는 26일 부산 벡스코 제1전시장에서 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 블록체인 기술을 활용한 새로운 디지털 서비스 아이디어를 발굴하고 부산 지역 블록체인 산업 생태계 활성화를 위해 마련됐다.



26일 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤(1DAY IDEATHON)’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /비댁스 제공

약 200명의 참가자와 관계자들이 참석한 가운데 ‘멀티 체인 기반 디지털 서비스’를 주제로 다양한 아이디어가 제시됐다. 서울에 집중된 블록체인 인재 편중을 완화하고 부산 블록체인 규제자유특구의 실질적 활성화를 이끌기 위한 자리였다.



이번 대회에는 글로벌 Layer1 블록체인 플랫폼인 아발란체(Avalanche), 폴리매쉬(Polymesh), GK8 등이 후원사 및 심사 위원으로 참여해 참가자들에게 실제 멀티 체인 인프라 환경을 제공했다. 아이디어는 기술적 실현 가능성과 산업적 파급력, 창의성을 중심으로 평가됐다.



본선에는 20여팀이 진출해 ▲문화예술 NFT와 DeFi를 결합한 ‘아르테(Arte)’ ▲저작권 로열티 거래소 ‘Konnect’ ▲외국인 전용 원화 결제 인프라 ‘WTK(World To Korea)’ ▲부산형 블록체인 소액대출 허브 ‘NextWave Busan’ ▲음악 데이터 B2B 공급 설루션 ‘아이피샵’ ▲NFT 기반 관광 멤버십 플랫폼 ‘메멘토큰’ 등 다양한 프로젝트를 선보였다.



심사 결과 대상 1팀(상금 150만원), 최우수상 2팀(각 100만원), 우수상 2팀(각 50만원), 장려상 2팀(각 40만원)이 선정됐다. 총상금은 600만원 규모로, 부산시장상도 별도로 수여됐다.



비댁스는 수상팀에게 상금 외에도 글로벌 Layer1 기업과의 협업 기회, 후속 사업화 지원, 실무 프로젝트 매칭, BDACS 인턴십 채용(부산·서울 지역) 등의 혜택을 제공한다. 이를 통해 단기 해커톤을 넘어 실질적인 창업과 채용으로 이어질 수 있는 기반을 마련했다.



류홍열 비댁스 대표는 “이번 아이디어톤은 블록체인 기술을 중심으로 한 실험과 도전의 장이자, 부산이 글로벌 디지털 혁신의 중심으로 도약할 발판이 됐다”며 “참가자들이 이번 경험을 통해 블록체인 생태계로 진입하는 계기를 만들길 바란다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 858 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 블록체인 기술 기반 창의적 디지털 서비스 아이디어를 발굴하기 위한 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤(1DAY IDEATHON)’이 부산에서 성황리에 마무리됐다.비댁스(BDACS)는 26일 부산 벡스코 제1전시장에서 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 블록체인 기술을 활용한 새로운 디지털 서비스 아이디어를 발굴하고 부산 지역 블록체인 산업 생태계 활성화를 위해 마련됐다.약 200명의 참가자와 관계자들이 참석한 가운데 ‘멀티 체인 기반 디지털 서비스’를 주제로 다양한 아이디어가 제시됐다. 서울에 집중된 블록체인 인재 편중을 완화하고 부산 블록체인 규제자유특구의 실질적 활성화를 이끌기 위한 자리였다.이번 대회에는 글로벌 Layer1 블록체인 플랫폼인 아발란체(Avalanche), 폴리매쉬(Polymesh), GK8 등이 후원사 및 심사 위원으로 참여해 참가자들에게 실제 멀티 체인 인프라 환경을 제공했다. 아이디어는 기술적 실현 가능성과 산업적 파급력, 창의성을 중심으로 평가됐다.본선에는 20여팀이 진출해 ▲문화예술 NFT와 DeFi를 결합한 ‘아르테(Arte)’ ▲저작권 로열티 거래소 ‘Konnect’ ▲외국인 전용 원화 결제 인프라 ‘WTK(World To Korea)’ ▲부산형 블록체인 소액대출 허브 ‘NextWave Busan’ ▲음악 데이터 B2B 공급 설루션 ‘아이피샵’ ▲NFT 기반 관광 멤버십 플랫폼 ‘메멘토큰’ 등 다양한 프로젝트를 선보였다.심사 결과 대상 1팀(상금 150만원), 최우수상 2팀(각 100만원), 우수상 2팀(각 50만원), 장려상 2팀(각 40만원)이 선정됐다. 총상금은 600만원 규모로, 부산시장상도 별도로 수여됐다.비댁스는 수상팀에게 상금 외에도 글로벌 Layer1 기업과의 협업 기회, 후속 사업화 지원, 실무 프로젝트 매칭, BDACS 인턴십 채용(부산·서울 지역) 등의 혜택을 제공한다. 이를 통해 단기 해커톤을 넘어 실질적인 창업과 채용으로 이어질 수 있는 기반을 마련했다.류홍열 비댁스 대표는 “이번 아이디어톤은 블록체인 기술을 중심으로 한 실험과 도전의 장이자, 부산이 글로벌 디지털 혁신의 중심으로 도약할 발판이 됐다”며 “참가자들이 이번 경험을 통해 블록체인 생태계로 진입하는 계기를 만들길 바란다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지