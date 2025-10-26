“김밥 사려다 진땀”…첫날에만 8만명 몰린 김천김밥축제

이틀간 10만명의 방문객을 예상한 김천시의 예상을 훌쩍 뛰어넘은

것이다. 하지만 너무 많은 인파가 몰리면서 행사장 인근에서는 극심한 차량 정체가 빚어졌고 일부 김밥이 동이 나면서 ‘김밥 대란’까지 벌어졌다.

올해로 2회째를 맞는 김천김밥축제에는 개막일인 전날 김천시 인구 13만4427명의 절반이 넘는 방문객이 몰렸다. 이로 인해

축제가 열린 직지사문화공원 사명대사 공원 일대는 방문객들로 인산인해를 이뤘다.

김천시는 올해 행사에도 인파가 몰릴 것을 예상해

교통 대책을 대폭 강화하는 등 행사 준비에 만전을 기했다.

10대에서 50대로 늘렸으며, 주차 공간도 총 6600여면 확보했고, 김밥 물량 역시 10만명 분을 준비했다.

시의 예상을 크게 뛰어넘는 인파가 몰리면서 현장에서는 극심한 혼란이 빚어졌다. 축제장 인근 도로는 거대한 주차장으로 변했고, 셔틀버스 탑승 대기 줄은 끝이 보이지 않을 정도였다.

25일 경북 김천 사명대사공원과 직지문화공원 등에서 개막한 김천김밥축제 현장. 김천시 제공