“이제 우승으로”…대전 곳곳서 한화이글스 야외응원 열린다

24일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 5차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 1루석 관중들이 힘차게 한화를 응원하고 있다. 연합뉴스

경기장 내 대형 전광판을 통해 한국시리즈 경기를 생중계하며 선착순 무료입장이다.

이장우 대전시장은 “한화이글스의 한국시리즈 진출은 대전시민 모두의 염원이자 자랑”이라며 “1999년 한국시리즈 우승의 영광을 새로운 명품야구장에서 되찾길 바란다”고 말했다.

별도의 사전 예약 없이 선착순으로 관람할 수 있으며 엑스포시민광장 내 590인치 대형 LED 전광판을 통해 경기를 즐길 수 있다. 우천으로 경기가 취소 될 경우 일정이 변경될 전망이다.

김용원

사장직무대행은 “이번 야외 중계 행사는 스포츠와 관광이 결합된 대표적인 야간체류형 콘텐츠”라며 “앞으로도 다양한 야간 프로그램을 발굴해

밤이 즐거운 관광도시 대전’으로 자리매김하도록 노력하겠다”고 했다.