야구특별시 대전, ‘류현진배 전국중학야구대회’ 연다

류현진 류현진 재단 이사장, 이장우 대전시장, 김운장(왼쪽부터) 대전시야구소프트볼협회 수석부회장. 대전시 제공

이장우 대전시장과 류현진 이사장, 김운장 시 야구소프트볼협회 수석부회장은 이날 협약을 통해 대회 창설 및 정례 개최를 위해 힘을 모으기로 했다.

그러면서 “박찬호배 리틀야구대회에 이어 이 대회까지 정례화되면 대전은 명실상부한 야구특별시로 자리매김하게 될 것”이라며 “프로야구 흥행 열기를 청소년 야구 육성과 지역 발전으로 이어가겠다”고 강조했다.

대전은 한화이글스의 7년만의 포스트시즌 진출 및 19년만의 한국시리즈 진출, 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 유치 등으로 야구 열기가 뜨겁다. 한화이글스의 경기가 있는 날은