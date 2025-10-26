충남도립대, ‘창업아이디어 공모전’…31일까지 접수
충남도립대는 오는 31일까지 ‘2025년 로컬정주형 창업아이디어 공모전’ 출품작을 접수 받는다고 26일 밝혔다.
도립대 라이즈(RISE)사업단은 ‘로컬정주형 창업지원체계 구축 및 고도화 사업’의 일환으로 진행되는 이번 공모전을 통해 지역 청년과 대학생이 창업 아이디어를 발굴하도록 지원한다.
도립대 재학생과 로컬정주형 창업지원교육 참여자는 지역특화 산업 및 자원을 활용한 창업, 지역사회 문제 해결형 창업, 청년·사회적 가치 창출형 창업 등의 분야에 참여할 수 있다.
수상자는 RISE사업단이 운영하는 창업멘토링, 시제품 제작, 사업화 연계 프로그램에 우선 참여할 수 있는 기회를 얻는다.
유대준 라이즈사업단장은 “선정된 아이디어가 대학이 운영하는 창업교육, 멘토링, 컨설팅 프로그램과 연계해 실제 창업으로 이어질 수 있도록 단계별로 지원할 것”이라고 말했다.
청양=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
