강남 한복판서 음주운전 중 보행자 사망케 한 30대 남성 체포
서울 강남 교차로에서 음주운전 중 보행자를 치어 숨지게 한 남성이 체포됐다.
서울 강남경찰서는 음주운전 및 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 26일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 9시40분쯤 강남구 논현동의 한 교차로에서 보행신호를 받고 횡단보도를 건너던 보행자 2명을 들이받았다. 이 사고로 30대 남성이 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다. 20대 여성도 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨의 음주 사실을 알고도 운전을 말리지 않은 30대 남성 동승자도 음주운전 방조 혐의로 체포했다. 경찰은 이들에 대한 구속영장 신청을 검토 중이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
