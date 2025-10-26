김제시, ‘농업근로자 기숙사 건립사업’ 선정…농촌 인력 주거난 숨통

전북, 전국 최다 11곳 기숙사 운영·건립 추진

김제시, 노후 모텔 리모델링 40명 규모 숙소 조성

2028년까지 530명 입주 가능

전북특별자치도청사. 전북도 제공

시·군·별 ‘농업근로자 기숙사 설치 및 운영 조례’를 통해 입주비용, 관리기준, 운영주체를 체계적으로 규정, 지속가능한 공공기숙사 운영체계를 구축하고 있다.