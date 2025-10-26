경주시, APEC 정상회의 대비 ‘24시간 현장대응체제’ 가동
경북 경주시가 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최를 위해 현장 중심의 24시간 대응체제에 들어갔다.
시는 25일부터 시청 대회의실에 ‘경주시 APEC 현장상황실’을 설치하고, 27일부터 11월 1일까지 종합적인 상황관리와 신속한 현장대응을 위한 비상근무체제에 돌입했다고 26일 밝혔다.
현장상황실은 교통, 환경, 상하수도, 안전, 숙박, 위생 등 9개 분야별 대응반으로 구성돼 정부·경북도·유관기관과 실시간으로 정보를 공유하며 운영된다.
시는 관광객과 시민 불편을 최소화하기 위해 생활밀착형 현장 모니터링을 강화하고, 문제 발생 시 즉각 조치하는 체계를 마련했다.
주낙영 경주시장은 이날 현장상황실 가동에 맞춰 소노캄 경주호텔, 경주엑스포대공원, 보문단지 등 주요 시설을 잇달아 방문해 준비상황을 점검했다. 그는 외빈 숙박시설과 안내데스크, 만찬장·회의장 등 정상회의 주요 동선을 직접 살피며 청결, 질서, 서비스 품질 유지 상황을 세밀히 확인했다.
시는 회의 종료일인 다음달 1일까지 현장상황반을 24시간 운영하며, 모든 부서가 현장 중심의 대응체계를 유지할 예정이다. 특히 보문단지와 엑스포공원 일대에는 다국어 안내체계와 의료·안전지원반을 상시 배치해 외국 정상단의 편의를 지원한다.
주낙영 경주시장은 현장상황실을 방문한 자리에서 “현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 사전에 시뮬레이션하고, 종합상황실과 긴밀히 공조해 즉시 대응하라”며 “모든 대응은 글로벌 기준으로, 한 치의 빈틈도 없이 완벽하게 준비해야 한다”고 말했다.
이어 “도시의 첫인상은 현장에서 결정된다”면서 “공무원과 자원봉사자, 시민 모두가 경주의 얼굴이라는 자부심으로 세계 손님을 맞이해 달라”고 당부했다.
