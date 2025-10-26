태국 여성에 사채 빌려준 뒤 성매매 강요…‘출장 마사지’ 일당 검거

서울경찰청 풍속범죄수사팀 제공

서울경찰청 풍속범죄수사팀은 성매매처벌법, 대부업법, 채권추심법 위반 등의 혐의로 조직 총책 30대 남성 A씨를 구속하고 공범 33명을 불구속 송치했다고 26일 밝혔다.

최대 연 90%로 돈을 빌려준 뒤 갚지 못하는 여성에게 성매매를 강요했다. 피해자 중엔 “돈을 갚지 않으면 죽이겠다”는 협박을 받은 태국 여성도 있는 것으로 확인됐다.

경찰은 해외 도피 중인 또 다른 총책을 추적하고 있으며, 태국 성매매 여성 등은 보호기관에 연계했다.