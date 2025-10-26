김영록 지사, ‘대한민국 AI 수도’ 대도약 다짐…전남 미래 연다
전남의 새로운 미래비전 공유·도민 화합·축제의 장
힐링토크·드론 라이트 쇼·축하콘서트 등 감동 물결
전남도는 도청 앞 OK도민광장에서 도민과 향우, 많은 관광객의 성원 속에 제29회 전남도 도민의 날 기념행사를 열어 ‘대한민국의 에너지 수도, AI 수도’로의 대도약을 다짐했다.
26일 전남도에 따르면 지난 24일 열린 도민의 날은 도청사 이전 20주년을 맞아 ‘20년의 변화와 30년의 대도약!, 더 위대한 전남’을 주제로 전남의 새로운 미래비전을 공유하고 도민이 화합하는 의미있는 축제의 장으로 펼쳐졌다.
김영록 전남도지사는 기념사에서 위기의 순간마다 역사를 바로 세운 ‘호남의 역할’을 언급하며 “묵묵히 노력한 끝에 살기 좋은 전남으로 거듭나고 있다”고 말했다.
특히 “오픈AI와 SK그룹의 글로벌 AI 데이터센터, 삼성SDS의 국가 AI 컴퓨팅센터, LS전선의 해상풍력 전용 설치항만 구축 등 역대 최고의 황금찬스를 만나 도민의 믿음과 준비가 현실이 되고 있다”며 “이는 전라도 천년 역사를 통틀어서도 전무후무한 일로 시작에 불과하다. 전남도가 대한민국 에너지 수도, AI 수도가 될 것”이라고 선언했다.
또한 지난 9월 말 국가계획으로 확정된 ‘에너지고속도로’는 호남 부흥을 이끌 제3의 고속도로라고 소개해 도민들의 환호를 받았다.
기념행사에선 또 전남의 역사와 미래를 담은 주제공연, 자랑스러운 전남인 시상과 퍼포먼스, 전남의 비상을 상징하는 정책비전 드론 라이트 쇼 등이 이어지면서 1만여 관람객의 환호와 감동을 자아냈다. 사전 행사로 열린 김제동의 힐링토크에도 1000여명이 몰려 북적였다.
26일까지 이틀간 진행되는 도민의 날 행사는 ‘청소년 박람회’ ‘아트페스티벌’ ‘사회적경제 한마당’ ‘미디어파사드 쇼’ 등 볼거리가 가득하다. 전남의 발전 역사를 한눈에 볼 수 있는 ‘지방자치 30주년 정책전시’ ‘도청 이전 20주년 기념 사진전’도 열려 전남의 저력과 자긍심을 온몸으로 느낄 수 있다.
문화·예술·청소년 등이 어우러진 상설행사도 진행된다. 키즈 아트 놀이터부터 버스킹 공연, 문화 예술체험존, 대형 도조화 전시 등 다채로운 프로그램이 준비돼 가족단위 관광객 등이 함께 즐길 수 있다.
김 지사는 “신청사 개청 20주년과 지방자치 30주년이라는 발판 위에 더 위대한 전남, 대한민국 AI 수도 전남을 도민과 함께 만들어가겠다”며 “또한 광주, 전북과 함께 경제 동맹으로 호남 발전을 이뤄나가겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
