김영록 지사, ‘대한민국 AI 수도’ 대도약 다짐…전남 미래 연다

전남의 새로운 미래비전 공유·도민 화합·축제의 장



힐링토크·드론 라이트 쇼·축하콘서트 등 감동 물결

김영록 전라남도지사가 24일 도청 OK도민광장에서 열린 ‘제29회 전라남도 도민의 날’ 기념행사에 참석해 주요내빈들과 퍼포먼스를 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 도청 앞 OK도민광장에서 도민과 향우, 많은 관광객의 성원 속에 제29회 전남도 도민의 날 기념행사를 열어 ‘대한민국의 에너지 수도, AI 수도’로의 대도약을 다짐했다.

김영록 전라남도지사가 24일 도청 OK도민광장에서 열린 ‘제29회 전라남도 도민의 날’ 기념행사에 참석해 기념사를 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 24일 도청 OK도민광장에서 열린 ‘제29회 전라남도 도민의 날’ 기념행사에 참석해 주요내빈들과 퍼포먼스를 하고 있다. 전남도 제공