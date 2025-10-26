시사 전체기사

전남도 생활체육대축전 영광서 개막…24개 종목서 경쟁

입력:2025-10-26 10:00
김영록 전라남도지사가 25일 영광 공설운동장에서 열린 ‘제37회 전라남도생활체육대축전’ 개회식에 참석해 선수단 대표에게 스포츠7330실천다짐을 받고 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 영광공설운동장에서 제37회 전남도생활체육대축전을 개막, 3일간 영광 일원서 축구, 궁도, 야구 등 24개 종목 생활체육 동호인들이 열전을 펼친다고 26일 밝혔다.

전날 열린 개막식에는 ‘뭉쳐라! 전남의 힘, 천년의 빛 영광에서’라는 주제로 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회의장, 장세일 영광군수, 송진호 전남도체육회장, 이개호·신정훈 국회의원, 시장·군수, 도의원, 선수단 등 7000여명이 참석했다.

이번 대회에는 축구, 궁도, 야구, 테니스 등 24개 종목별 생활체육 동호인 2만1000여명이 참여했다.

김영록 전라남도지사가 25일 영광 공설운동장에서 열린 ‘제37회 전라남도생활체육대축전’ 개회식에 참석해 주요내빈들과 입장하는 선수들을 환영하고 있다. 이번 대회는 ‘뭉쳐라! 전남의 힘, 천년의 빛 영광에서’란 주제로 축구, 궁도, 야구, 테니스 등 24개 종목별 생활첵육 동호인이 참여하여 27일까지 3일간 열띤 경쟁을 펼친다.

김 지사는 “지난 파리 올림픽 대회와 올해 동계체전에서 전남 선수들이 선전하며 지역 위상을 높였다”며 “이러한 엘리트 체육의 도약과 활약은 생활체육인들의 헌신이 그 밑거름이 됐다. 앞으로도 도민이 일상에서 생활체육을 즐기도록 체육시설 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.

전남도는 올해 생활체육시설 확충에 1211억원을 지원하고 261명의 생활체육지도자를 배치해 각종 생활체육 프로그램을 운영·지원하고 있다. 또한 스포츠강좌이용권과 신나는 주말체육 프로그램 지원, 학교체육시설 개방 지원 및 국가 공인 국민체력 인증센터, 스포츠클럽 등을 운영해 생활체육을 통한 도민 행복 증진에 힘쓰고 있다.

김영록 전라남도지사가 25일 영광 공설운동장에서 열린 ‘제37회 전라남도생활체육대축전’ 개회식에 참석해 기념사를 하고 있다. 전남도 제공

영광=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

