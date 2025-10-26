경기도·GH, 남양주 행복주택에 ‘경기 유니티’ 시범 사업 추진…전국 최초 민관 협력형
경기도와 경기주택도시공사(GH)는 오는 12월부터 남양주 다산 지금 A5 행복주택에 ‘경기 유니티’ 시범 사업을 추진한다고 26일 밝혔다.
공공주택 유휴공간에 전문성을 갖춘 민간 운영기관이 아이돌봄 서비스·고령자 건강교실 등을 운영하는 사업으로, 공공주택의 주거 만족도를 높이고 공동체를 회복하기 위해서다.
전국 최초의 민관 협력형 공공주택 커뮤니티다.
경기 유니티 사업은 기존 공공주택 커뮤니티 시설의 서비스 질이 아쉽다는 의견에 기반한다.
이에 따라 경기도와 GH는 유휴공간(근린생활시설)을 민간에 제공해 운영 안정성을 확보하도록 했다. 여기에 전문 운영 노하우를 갖춘 민간 운영기관이 어린이·고령자 등 계층별 맞춤형 유연한 프로그램을 운영하도록 했다.
운영 프로그램은 아이돌봄 서비스, 고령자 건강교실, 스크린 파크골프 등 취미·여가, 육아·요리 교육 등 주민 수요 기반의 생활밀착형 서비스로 다양하게 구성했다.
도는 이번 사업을 통해 커뮤니티 시설의 실질적 활용률을 높이고 입주민 간 교류 활성화, 지역사회와의 소통 확대, 어린이·고령자 등 세대 간 통합 및 삶의 질 개선 등 지역사회 공동체 복원 효과를 낼 수 있도록 하겠다고 설명했다.
남양주 다산 지금 A5 행복주택은 2022년 6월 입주했다. 경기도와 GH는 단지 내 유휴공간(근린생활시설) 965㎡(1~2층)에 커뮤니티 공간을 조성 중으로 12월 문을 열 예정이다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “이번 ‘경기 유니티’ 모델은 공공과 민간이 각자의 강점을 살려 입주민에게 실질적인 혜택을 제공하는 새로운 시도”라며 “앞으로도 공공주택 커뮤니티가 활성화되도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
