트럼프 “북한은 핵 보유국, 김정은이 연락하면 만날 것”…金 결심만 남은 ‘번개 회동’

트럼프 “김정은 만나는 데 100% 열려 있다”

월스트리트저널 “김정은 어떤 조건으로 수락하느냐가 관건”

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 지난 2019년 6월 30일 판문점에서 회동하는 모습. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 에어포스원 기내에서 기자들과 질의응답을 주고받고 있다. 연합뉴스

나는 그들(북한)이 얼마나 많은 무기를 가졌는지 알고 있고 그들에 대한 모든 것을 알고 있다”며 “하지만 나는 김정은과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다”고 덧붙였다.

그들이 핵보유국으로 인정받아야 한다고 말한다면 글쎄, 나는 그들이 핵무기를 많이 보유하고 있다고 말할 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 카타르 도하에 착륙한 에어포스원 내에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

쪽(북한)은 전화 서비스가 거의 없다. 핵무기는 많지만 전화 서비스는 부족하다. 그(김정은)는 내가 간다는 걸 아마 알고 있을 것”이라며 “

나는 100% 열려 있다. 나는 그와 아주 잘 지냈다”고 강조했다. 김 위원장과의 회동을 희망하면서도 공을 넘긴 것이다. 인터넷을 통한 소통을 언급한 것도 미·북 간의 물밑 접촉이 원할하지 않다는 점을 방증한 것으로도 해석할 수 있다.