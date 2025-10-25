경기관광공사, 몽골 의료관광 시장 개척 박차…현지 유력 에이전시와 업무협약
경기도와 경기관광공사는 경기국제의료협회와 전날 몽골 울란바토르에서 현지 유력 의료관광 에이전시(6곳)와 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
협약 체결에 따라 경기관광공사와 몽골 의료관광 에이전시 6곳(만도라, 비가투어, 아짐뭉흐, GWM 몽골리아, 미머 바얄람 미래, J&G 메디칼 투어)은 몽골 시장 경기도 의료관광 인지도 제고를 위한 홍보마케팅, 경기도의 다양한 콘텐츠를 활용한 고부가 의료관광상품 개발 및 유치, 경기도–몽골간 관광교류협력 활성화, 지속가능 관광산업 발전과 관광 글로벌 트렌드 선도 등에 대한 긴밀한 협업을 추진하기로 했다.
경기도의 외국인 환자 유치 규모는 지난해 기준 약 5만 여명(몽골 3509명 포함)으로 서울에 이어 전국 2위 수준이다.
도내 관광자원 및 K-의료를 연계한 융복합 콘텐츠 홍보 등을 통한 고부가 외래객 유치 확대가 필요한 상황이라는 게 경기관광공사의 설명이다.
이에 따라 경기관광공사와 경기국제의료협회는 올해 4월부터 의료관광 활성화 협력사업을 개시했다. 외국인 환자 및 동반가족 등 대상 경기도 관광프로그램 운영, 경기 K-메디컬 체험 진행 등을 통해 지난달 기준 CIS, 러시아, 몽골 등 주요국 1000여 명의 의료관광객을 직접 유치하는 성과를 달성했다.
한국보건산업진흥원 자료에 따르면 지난해지난해 방한 몽골 환자는 2만 5000여 명으로 전년비 16.5% 증가하는 등 지속적 증가 추세를 보이고 있다. 인구 345만명(2023 기준) 중 매년 약 8만 여명이 해외 의료관광을 떠나고 있다.
조원용 사장은 “케데헌 등 글로벌 한류 지속 확산 등에 힙입어 K-의료관광 수요도 급증하고 있다”며 “의료관광 유치 핵심 시장의 하나인 몽골과의 협력을 강화하고 도의 우수한 의료서비스와 관광자원을 적극 홍보하여 고부가 외래객 유치 확대에 박차를 가하겠다"고 말했다.
