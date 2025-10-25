경기관광공사, 글로벌 마이스 행사 유치 확대 총력…팸투어 진행
경기관광공사는 지난 20일부터 23일까지 글로벌 마이스(MICE) 행사 유치 확대를 위해 해외 마이스 관계자들을 초청, 도내 마이스 인프라를 집중 소개하는 팸투어를 진행했다고 24일 밝혔다.
이번 행사는 경기도의 마이스 산업 경쟁력을 해외에 알리고, 향후 국제 행사 유치를 위한 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.
팸투어 참가자들은 유럽과 아시아 권역 6개국 10명의 글로벌 마이스 관계자들이 참석했다.
4월 싱가포르에서 열린 'The Meetings Show 2025'에서 경기관광공사 상담부스를 통해 도내 행사 유치에 관심을 표명한 기관 및 마이스 행사 유력 기관 관계자들로 구성됐다.
주요 일정은 고양 킨텍스·수원컨벤션센터 등 도내 대규모 회의·전시시설 현장 답사, 경기 유니크베뉴 4곳(수원전통문화관, 파주 아시아출판문화정보센터, 한국민속촌, 현대모터스튜디오 고양) 방문을 통한 경기도 특색 마이스 시설 체험 등으로 진행됐다.
특히, 경기 유니크베뉴는 경기도가 지정한 독특하고 특색 있는 마이스 행사 개최 공간이다. 전통문화와 현대적 시설이 조화를 이루며 차별화된 행사 경험을 제공하는 것이 특징이다.
참가자들은 이 같은 다양한 체험을 통해 도내 마이스 시설의 차별화된 매력과 문화적 가치 등을 직접 확인하는 시간을 가졌다.
조원용 사장은 “이번 행사를 통해 타 지역과 차별화 된 도내 마이스 산업의 매력과 경쟁력을 해외에 알릴 수 있는 좋은 계기가 됐다”며 "앞으로도 해외 마이스 시장에서의 입지를 넓히는 차원의 적극적 교류 활동 등을 통해 글로벌 마이스 행사 유치 확대를 위해 총력을 기울이겠다"고 말했다.
