“마약 방치”…美, 콜롬비아 대통령·가족 등 제재 대상 지정
도널드 트럼프 미국 행정부가 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령과 그 가족 등을 제재 대상으로 지정했다. 페트로 대통령에게 마약 밀수 조직들을 방치한 책임을 묻겠다는 취지다. 페트로 대통령은 제재 발표 직후 SNS를 통해 “한 발짝도 물러서지 않겠다. 무릎 꿇지 않겠다”며 반발했다.
미 재무부는 24일(현지시간) 페트로 대통령 부부와 아들 니콜라스 페르난도 페트로 부르고스, 측근인 아르만도 알베르토 베네데티 콜롬비아 내무부 장관 등 총 4명을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 제재 대상 명단에 오른 이들은 미국 내 모든 자산이 동결된다. 미국인이 소유·통제 중인 자산을 통한 이익 실현, 미국인과의 모든 거래가 금지된다.
스콧 베선트 미 재무장관은 성명에서 “페트로 대통령 취임 후 콜롬비아 코카인 생산량이 수십년 만에 최고 수준으로 급증했다. 마약 카르텔의 번성을 허용하고 그 활동을 중단시키지 않았다”며 “트럼프 대통령은 우리 국가를 보호하고, 마약이 유입되는 것을 용납하지 않겠다는 점을 분명히 하기 위해 강력한 조처를 하고 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 최근 남미 좌파 정부와 적대적 외교를 이어가면서 첨예한 갈등을 빚고 있다. 트럼프 대통령은 지난 19일 “페트로 대롱령은 불법 마약 수장으로서 콜롬비아 전역에서 마약 생산을 장려하고 있다”고 주장했다. 콜롬비아의 마약 밀매 퇴치 등을 위한 경제적 지원을 중단하겠다고도 밝혔다. 지난달 미국은 콜롬비아를 마약 퇴치 비협력국으로 지정했다.
페트로 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “우리는 미국 사회의 코카인 소비가 줄어들도록 수십 년간 마약 밀매와 싸우며 도움을 줬다. 그런데 그 사회의 정부가 이런 조처를 내린다”며 반발했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
