한국미즈노, 팀미즈노 김세영 통산 13승 기념 이벤트 진행
한국미즈노는 13년간 팀미즈노로 활약해 오고 있는 김세영(32·스포타트)의 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW 레이디스 챔피언십 우승을 기념해 김세영의 우승 클럽인 ‘미즈노프로 (Mizuno Pro)’아이언 구매 이벤트를 진행한다.
이번 ‘팀미즈노 김세영 프로 우승 기념 미즈노프로 구매 이벤트’는 김세영의 LPGA 투어 13승과 팀미즈노로서의 13년간의 활약을 기념해 기획됐다. 기간은 오는 11월 4일까지 총 13일간이다.
김세영의 우승 클럽인 미즈노프로 S-3 아이언을 비롯하여 신제품 미즈노프로 아이언 세트를 구매하는 고객 대상으로 30만원 상당의 미즈노 단조 웨지 또는 스탠드백을 증정하는 기존 구매 이벤트에 더하여 신제품 미즈노 프로 볼 2더즌을 추가로 증정하는 내용이다.
이번 이벤트는 전국 미즈노골프 공식 대리점과 공식 온라인몰에서 진행한다. 행사 기간 내 ‘미즈노프로(Mizuno Pro)’ 4가지 라인업인 S-1 시리즈, S-3 시리즈, M-13 시리즈, M-15시리즈는 모두 가능하고 7개 아이언 이상 세트를 구매하면 된다.
이벤트 등록은 해당 상품의 구매 후 한국미즈노 공식 홈페이지의 이벤트 페이지 내 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 이벤트 등록 후 차주 월요일과 화요일에 순차 발송하며 사은품 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.
이와 함께 미즈노프로 아이언 구매 고객은 또 하나의 이벤트 참여가 가능하다. 미즈노 골프 직영점인 퍼포먼스 센터와 전국 공식 피팅 대리점을 통해 진행하고 있는 ‘미즈노 프로 커스텀 피팅 노 업차지(No Upcharge) 이벤트’다.
미즈노만의 특화된 피팅 시스템을 무료로 체험과 함께 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 커스텀 클럽 구매 시 추가 비용 없이 구매 가능한 내용이다. 해당 이벤트에 참여하는 이번 ‘팀미즈노 김세영 프로 우승 기념 미즈노프로 구매 이벤트’의 중복 참여가 가능하므로 미즈노프로의 성능과 브랜드 가치를 더 폭 넓게 경험할 수 있다.
한국미즈노 관계자는 “미즈노와 13년간의 인연을 이어오고 있는 팀미즈노 김세영의LPGA 통산 13번째 우승은 선수와 브랜드, 아이언의 성능을 서로 신뢰한 결과의 증거”라며 “이번 이벤트를 통해 고객들 역시 미즈노프로의 정교한 성능과 브랜드의 감성을 직접 경험하길 바란다”고 이벤트 진행의 취지를 전했다
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
