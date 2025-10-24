“한 명에 200만원” 캄보디아 유인책 등 일당 송치

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 사진공동취재단

캄보디아 범죄 조직에 가담할 이들을 유인해 현지로 넘긴 유인책 등 일당이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.