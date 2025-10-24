시사 전체기사

“한 명에 200만원” 캄보디아 유인책 등 일당 송치

입력:2025-10-24 22:49
수정:2025-10-24 22:55
캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 사진공동취재단

캄보디아 범죄 조직에 가담할 이들을 유인해 현지로 넘긴 유인책 등 일당이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

24일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 유인책 역할을 한 20대 남성 2명을 사기 혐의로 검찰에 송치했다. 이들을 따라 캄보디아에서 사기 범행을 한 20대 남성 3명도 검찰에 넘겨졌다.

유인책들은 캄보디아 범죄 조직으로부터 ‘한 명당 200만원과 수익 일부를 주겠다’는 제안받고 범행에 동조할 사람들을 끌어들인 것으로 전해졌다.

이들을 따라 캄보디아로 간 3명은 콜센터 직원을 사칭해 사기를 벌인 것으로 조사됐다. 한국인을 대상으로 ‘해외 쇼핑몰에서 제품을 대신 구매해주면 원금에 더해 15％의 수당을 준다’고 속여 피해자 4명에게서 5억원을 가로챈 것으로 알려졌다.

경찰은 범행에 가담한 관련자들을 추적하는 등 수사를 이어가고 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

